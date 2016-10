Gent wraakt Boucaut

Yari Pinnewaert

Het nieuws hing al in de lucht maar nu is het bevestigd: AA Gent zal scheidsrechter Alexandre Boucaut wraken nadat ze het bij de Buffalo's niet te spreken waren over de prestatie van de leidsman in de wedstrijd op Club Brugge (1-0 verlies).

Vooral het feit dat AA Gent geen strafschop kreeg na een duw van Stefano Denswil op Renato Neto zette kwaad bloed in de Arteveldestad. "Voor mij houdt het op, dit is er dik over", klonk het onder meer bij Hein Vanhaezebrouck. "Dat je de fase niet ziet, daar kan ik inkomen. Maar iedereen hoort de vierde ref duidelijk zeggen dat het penalty is. Boucaut hoort het, maar geeft dan toch geen strafschop. Dat kan niet, dit is schandalig. Dan ben je niet meer bezig met wat het voetbal aanbelangt", aldus de misnoegde coach na afloop.



Hij kreeg bijval van Gent-manager Michel Louwagie: "Een ervaren ref die zoiets meldt aan de ref van dienst, maar dan niet gevolgd wordt... Op den duur zou je aan alles beginnen twijfelen." Gisteren staken ze bij de Oost-Vlamingen de koppen bij elkaar, waarna beslist werd om Boucaut te wraken zodat de scheidsrechter een periode geen wedstrijden van de ploeg mag fluiten. Lees ook

