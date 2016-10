AA Gent in beroep tegen schorsing voor Kalifa Coulibaly

Door: redactie

AA Gent gaat in beroep tegen de twee speeldagen schorsing die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag oplegde aan zijn spits Kalifa Coulibaly. Dat maakten de Buffalo's via Twitter bekend.

Coulibaly liet zich op de achtste speeldag in de Jupiler Pro League in het thuisduel tegen STVV (2-1) negatief opmerken met een elleboogstoot in het gezicht van STVV-verdediger Kotysch, die daar een bloedneus aan overhield. De Malinese aanvaller van de Gentenaars werd niet bestraft door scheidsrechter Frederik Geldhof, maar moest door de tussenkomst van de Reviewcommissie alsnog vrezen voor een schorsing.



De Geschillencommissie schorste Coulibaly op zijn beurt voor twee competitiematchen. "Volgens de commissie heeft de scheidsrechter zich manifest vergist in de beoordeling van de spelfase in kwestie. Uit de tv-beelden blijkt dat Coulibaly zijn tegenstrever Kotysch opzettelijk raakt met de linkerelleboog. De houding van de elleboog van Coulibaly is geenszins natuurlijk te noemen. Coulibaly bracht de fysieke integriteit van zijn tegenstrever in gevaar", luidde het vonnis voor Coulibaly, die daardoor de thuismatch tegen competitieleider Zulte Waregem (16 oktober) en de verplaatsing naar KAS Eupen (23 oktober) zou moeten missen. AA Gent gaat echter in beroep. Vrijdagmiddag bepaalt de Geschillencommissie Hoger Beroep de definitieve strafmaat.



Rami Gershon kent pas volgende week dinsdag (11 oktober) zijn sanctie. De verdediger van AA Gent werd in de 86ste minuut van het met 1-0 verloren duel in Brugge (speeldag 9) de rode kaart onder de neus geduwd voor een overtreding op Claudemir. Het Bondsparket vroeg om Gershon te schorsen voor de thuismatch tegen competitieleider Zulte Waregem (16 oktober) en de verplaatsing naar KAS Eupen (23 oktober), maar AA Gent aanvaardde dat strafvoorstel niet. De Israëlische verdediger riskeert ook een boete van 600 euro. Gershon kreeg een week uitstel omwille van interlandverplichtingen.