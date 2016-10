Elleboogstoten leveren Coulibaly en Kotysch 2 speeldagen schorsing op

Door: redactie

4/10/16 - 19u34 Bron: Belga

Kotysch en Coulibaly in discussie tijdens de match © photo news.

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft twee speeldagen schorsing en 800 euro boete opgelegd aan Kalifa Coulibaly (AA Gent) en Sascha Kotysch (STVV). Beide spelers kwamen in het duel Gent-STVV (2-1) op de achtste speeldag in de Jupiler Pro League zonder rode kaart weg met een elleboogstoot. De Reviewcommissie liet hen vervolgen door het Bondsparket.

Op 24 september stonden Kotysch en Coulibaly tegenover elkaar in de Ghelamco Arena. De spits van de Buffalo's raakte Kotysch met de elleboog in het gezicht met een bloedneus als gevolg. De Duitse verdediger van STVV nam revanche in de tweede helft met een charge op Gent-doelman Rinne. Het leverde Kotysch slechts een gele kaart op. Door de tussenkomst van de Reviewcommissie krijgen beide spelers alsnog een schorsing.



"Uit de beelden blijkt dat Coulibaly zijn tegenstrever Kotysch opzettelijk raakt met de linkerelleboog. De houding van de elleboog van Coulibaly is geenszins natuurlijk te noemen. Coulibaly bracht de fysieke integriteit van zijn tegenstrever in gevaar. Volgens de commissie heeft de scheidsrechter zich dan ook manifest vergist in de beoordeling van de spelfase in kwestie", luidt het vonnis voor Coulibaly, die de thuismatch tegen competitieleider Zulte Waregem op 16 oktober en de verplaatsing naar KAS Eupen op 23 oktober mist.



De verklaring voor de schorsing van Kotysch is gelijkaardig. "De commissie is van oordeel dat uit de tv-beelden overtuigend blijkt dat speler Kotysch een brutale en opzettelijke fout begaat door de doelman van de tegenstrever met de linkerelleboog opzettelijk en met excessieve kracht in de rug aan te lopen," stelt de Geschillencommissie. STVV moet het tegen Westerlo (15 oktober) en KRC Genk (23 oktober) zonder Kotysch zien te rooien.



De clubs van beide spelers kunnen nog wel in beroep gaan tegen de schorsing en moeten zich in dat geval vrijdagmiddag verantwoorden voor de Geschillencommissie Hoger Beroep.