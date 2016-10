Hannes Van der Bruggen verlengt contract bij AA Gent

Door: redactie

4/10/16 - 13u02 Bron: Belga

Hannes Van der Bruggen heeft zijn lot langer aan AA Gent verbonden. De 23-jarige middenvelder zette zijn handtekening onder een contractverlenging tot 2019, zo melden de Buffalo's op hun website.

Van Der Bruggen is een jeugdproduct van de Oost-Vlaamse eersteklasser. Hij sloot zich in 2004 aan bij de club en debuteerde op 17 mei 2011 in de eerste ploeg. Sindsdien was hij goed voor 133 matchen, zeven goals en twaalf assists. Met Gent werd hij in 2015 kampioen.



Eind augustus zorgde Van der Bruggen nog voor enige ophef door in een videoboodschap om zijn vertrek bij Gent te vragen. De middenvelder, geen vaste waarde onder coach Vanhaezebrouck, hoopte een vertrek naar Zulte Waregem af te dwingen maar ving bot. Nu besliste hij dus zijn aflopende contract met twee jaar te verlengen.