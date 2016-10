Dejaegere viert rentree bij beloften: "De honger was zo groot"

Jonas van de Veire

4/10/16 - 07u03

© Photo News.

Blij als een kind was hij gisteravond, Brecht Dejaegere. Eindelijk opnieuw zijn shirt met rugnummer 19 aantrekken, meer dan een halfjaar nadat hij in het Spaanse Oliva een zwaar kruisbandletsel had opgelopen. Ook al was het 'maar' met de beloften van AA Gent. Onder het toeziend oog van Hein Vanhaezebrouck kwam een gretige Dejaegere 45 minuten in actie.



Bij zijn rentree schuwde de aanvaller allerminst de risico's. Stevig in de duels en af en toe zijn typische passeerbeweging. "Iedereen zei me dat ik het rustig aan moest doen, maar dat kon ik gewoon niet. De honger was zó groot", lachte Dejaegere na afloop. En als het aan de West-Vlaming ligt, viert hij binnenkort al zijn wederoptreden in de Ghelamco Arena. "Ik wil nog één keer ritme opdoen bij de beloften, maar daarna wil ik zo snel mogelijk aansluiten bij de A-kern. Wat mij betreft ben ik er al bij tegen Zulte Waregem. Dat is het droomscenario." Ook Taravel maakte zijn wederoptreden na een blessure aan de quadriceps. Nog dit: Dejaegere en co wonnen met 2-1 van Charleroi.