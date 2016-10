Gershon (AA Gent) riskeert twee speeldagen schorsing

Door: redactie

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag twee speeldagen schorsing en 600 euro boete gevorderd voor Rami Gershon. De Israëlische verdediger van AA Gent werd gisteren op bezoek bij Club Brugge met rood van het veld gestuurd.

Scheidsrechter Alexandre Boucaut duwde Gershon in de 86e minuut van het met 1-0 verloren duel in Brugge de rode kaart onder de neus voor een overtreding op Claudemir. Volgens de spelleider was "de fysieke integriteit van Claudemir in gevaar". Het Bondsparket vraagt om de verdediger van de Buffalo's te schorsen voor de thuismatch tegen competitieleider Zulte Waregem (16 oktober) en de verplaatsing naar KAS Eupen (23 oktober).



AA Gent, geplaagd door een blessuregolf, zal de strafvordering van het parket allicht niet aanvaarden. In dat geval bepaalt de Geschillencommissie van de KBVB morgen de strafmaat in eerste aanleg.