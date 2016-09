Vanhaezebrouck waarschuwt voor overvolle kalender: "Engelse clubs stellen daardoor niks meer voor in Europa"

Jonas van de Veire

Hein Vanhaezebrouck luidt de alarmbel. Het thema: opnieuw de overvolle speelkalender. "Engelse clubs stellen daardoor niks meer voor in Europa", waarschuwt de coach. "Als we niet oppassen, gaan we dezelfde richting uit."

De ene wedstrijd is nog maar net achter de rug, of daar is de volgende al voor AA Gent. "Het is onwezenlijk als je de speelagenda bekijkt", blaast Hein Vanhaezebrouck. "Men praat dikwijls over de kalender in Engeland, maar we komen stilaan in de buurt. In drie weken spelen we zeven wedstrijden. (zucht) En dan verwacht men van ons dat we de positie van België in Europa verdedigen. Er moet dringend een oplossing gevonden worden." De coach staaft zijn betoog door te wijzen naar de Premier League. "Europees stellen die clubs niets meer voor, hé. Dat heeft louter te maken met hun overvolle kalender. Als we niet oppassen, gaan we hier dezelfde richting uit." Lees ook Vanhaezebrouck: "Twee nieuwe blessures: we zijn toe aan de interlandpauze"

