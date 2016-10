Door: Mathieu Goedefroy

De langverwachte nieuwe versie van voetbalgame FIFA ligt eindelijk in de rekken. Afgelopen week mocht AA Gent-speler Rob Schoofs het nieuwe videospel als een van de eersten uittesten met onze videoman in zijn kielzog. Zelf speelt de middenvelder niet graag met Rob Schoofs want, zo zegt hij zelf: "Ik ben niet snel genoeg." Bekijk in de video hierboven hoe de Limburger meer vertelt over zijn personage in het spel en hoe hij een penalty pijnlijk mist!