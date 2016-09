Geblesseerde Milicevic: "We kwamen nooit in de problemen"

Door: redactie

29/09/16 - 23u45

Danijel Milicevic. © photo news.

AA Gent-middenvelder Danijel Milicevic bleef vanavond in de kleedkamer tijdens de rust van het met 2-0 gewonnen Europa League-duel tegen Konyaspor. Morgen ondergaat hij een scan om zijn blessure nader te bekijken.

"Ik voelde in de sprint een hevig stekende pijn", zei de Bosniër. "Wellicht is het een contractuur in de bil, maar daarover zal de dokter uitsluitsel moeten geven. Het was alsof ik geraakt werd door een scherpschutter. De wedstrijd tegen Club Brugge komt wel heel snel. Natuurlijk zou ik er graag bij zijn in de Slag om Vlaanderen. Dat zijn altijd pittige wedstrijden. Club Brugge heeft wel twee dagen recuperatie meer ten opzichte van AA Gent. Dat is ergens niet echt eerlijk."



"Wat de match tegen Konyaspor betreft, mogen we best tevreden zijn", verklaarde Milicevic. "Wij slaagden erin het verschil in de eerste helft te maken. Na de rust hebben we wat gas teruggenomen. We doen een zeer goede zaak door deze zege en blijven op koers. Bovendien behielden wij de nul en kwamen we nooit in de problemen."