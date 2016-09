AA Gent heeft aan één goede helft genoeg om zwak Konyaspor over de knie te leggen

Thomas Lissens

AA Gent heeft vertrouwen getankt voor de topper van komende zondag tegen Club Brugge. De Buffalo's wonnen in eigen huis met 2-0 van een ontstellend zwak Konyaspor, dat de thuisploeg op geen enkel moment in de problemen kon brengen. In de andere partij in groep H hield Shakhtar de punten thuis tegen Braga. Standard verloor dan weer met het kleinste verschil tegen Ajax.

Na rust lag het tempo een stuk lager. Gent moest niet meer en de bezoekers leken niet in staat om iets terug te doen. Perbet - die na rust Milicevic verving - kwam tien minuten na de pauze nog dicht bij de 3-0, maar doelman Serkan hield de Fransman met een beenveeg van een doelpunt.



Het spelniveau van de Buffalo's lag - tot ergernis van Vanhaezebrouck - een stuk lager dan in de eerste helft en op grote kansen was het wachten tot een kwartier voor tijd Coulibaly kwam oog in oog te staan met Serkan, maar de Malinees miste. Konyaspor toonde nadien wel nog wat aanvalslust, maar Rinne hield zijn netten schoon. AA Gent start zo met een vier op zes aan zijn Europa League-campagne.



In de andere wedstrijd in groep H zette Shakhtar Donetsk het Portugese Braga opzij met 2-0. De Oekraïners, in hun eerste groepswedstrijd met 0-1 te sterk voor Konyaspor, blijven met 6 op 6 aan de leiding. AA Gent is tweede met vier punten, Braga heeft 1 punt, Konyaspor blijft puntenloos laatste. Op 20 oktober maken de troepen van Hein Vanhaezebrouck de verplaatsing naar Oekraïne, Konyaspor ontvangt Braga. © belga. © belga. De stand in groep H na 2 speeldagen #gntkon #UEL pic.twitter.com/FKZUa00xnp — KAA Gent (@KAAGent) 29 september 2016