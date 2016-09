Coach Konyaspor is onder de indruk van AA Gent en Ghelamco Arena

Door: redactie

Europa League Konyaspor-coach Aykut Kocaman kijkt uit naar het treffen met AA Gent, donderdag op de tweede speeldag in de groepsfase van de Europa League. "Het zal een heel aparte ervaring zijn om in zo'n schitterende omgeving een Europese match te betwisten", zo zei hij vanmiddag op een persconferentie in de Ghelamco Arena.

"We spelen morgen een heel belangrijke wedstrijd en dat in een fantastisch mooi stadion", stelde Kocaman. "De grasmat hier ligt er perfect bij. Hier moet mooi voetbal mogelijk zijn. Wij treffen alvast geen gemakkelijke tegenstander. Gent werd vorig jaar nog kampioen. Dit jaar spelen ze opnieuw Europees voetbal. Op papier is dit een bijna onmogelijke tegenstander met tonnen ervaring."



"Na de eerste speeldag schuif ik Gent zelfs naar voren als de tweede sterkste ploeg in onze groep. Daar denken wij binnen de club zo over en ook de Turkse pers is die mening toegedaan", vervolgde de coach van Konyaspor. "Wij treffen morgen een ploeg die bulkt van het zelfvertrouwen. Zij gebruiken de flanken goed om te infiltreren en zullen een zeer moeilijk te bespelen team zijn. Let wel, ik ben niet bang van AA Gent maar moet nu eenmaal realistisch zijn. Konyaspor is een team dat pas in volle ontwikkeling zit. Pakken we hier in Gent een punt, dan ben ik zeer tevreden."



Doelman Kaya Tarakci hoopt in Gent beter te doen dan op de openingsspeeldag tegen Shakhtar Donetsk (0-1 nederlaag). "Wij hebben met de trainers en de spelersgroep een heel goede analyse van onze tegenstander gemaakt. We kennen hun sterke punten en dat zijn er een heel pak", aldus Tarakci. "Er heerst een heel goede teamspirit binnen onze groep, maar we missen wat Europese ervaring. Die heeft Gent wel. Zij speelden immers vorig jaar nog in de Champions League. Wij hebben veel respect voor onze tegenstander, maar hopen toch dat we morgen onze eerste punten kunnen pakken in deze campagne. Dat zou ons vertrouwen nog wat meer opkrikken."