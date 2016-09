Zelfs deze imposante bluts aan zijn oog houdt Mitrovic niet tegen

Niels Poissonnier

Zijn team in de steek laten? Nooit. Toen Stefan Mitrovic (26) begin deze maand voor het eerst vader werd van een dochtertje, stapte hij 's avonds al terug op het vliegtuig richting België. Wat zou een imposante bluts aan zijn oog hem dan tegenhouden?

't Is woensdag 7 september 2016 en Mitrovic kan zijn geluk niet op. "Milica heet ze. Genoemd naar mijn overleden mama. Ik ben blij dat mijn vrouw daarmee instemde." Het toont aan wat voor iemand de verdediger van AA Gent is. In november zal het acht jaar geleden zijn dat zijn moeder overleed aan kanker. "Vijf jaar heeft ze er zich tegen verzet", treurde Mitrovic eind januari tijdens een interview. "Ik was achttien toen ze stierf - een zware klap. Mama was het hoofd van de familie. Een voorbeeld voor iedereen. Amper 48 jaar is ze geworden... (stilte) Sinds haar dood besef ik waar het leven om draait." Het ultieme eerbetoon aan zijn mama emotioneert ook Mitrovic' vader. Meer dan 30 jaar was hij samen met Milica en nu heet zijn eerste kleinkind zo. "Hij heeft er een moeilijke periode opzitten, maar is nu bijzonder trots."



Ondergetekende - zelf twee maanden terug vader geworden van een dochtertje - zit aandachtig te luisteren en begrijpt maar niet dat Mitrovic straks al dezelfde vlucht naar België neemt. "Ik moet er zijn voor de ploeg", klinkt het. Pakweg tien uur had hij op 7 september van zijn dochtertje en vrouw kunnen genieten, of de plicht riep al opnieuw. En het strafste van al: "Ik ga ze pas begin volgende maand voor het eerst terugzien." Wow.



Mitrovic' familie mag dan zó belangrijk zijn, hij weigert AA Gent "in de steek te laten":