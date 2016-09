Vanhaezebrouck: "Als ik nu contact zou opnemen met Barcelona, denk ik wel dat ik mag gaan"

Door: Niels Poissonnier

Met een imposante foto van Hein Vanhaezebrouck naast onder meer Mourinho, Zidane en Enrique heeft AA Gent zijn succescoach op gepaste wijze bejubeld. De carrièrecoaching van Ivan De Witte kreeg hij er gratis bij. "Blijf na dit seizoen nóg een jaar, Hein."

A day never to forget, die 31ste augustus op het hoofdkwartier van de UEFA. In een select en indrukwekkend gezelschap debatteerde Vanhaezebrouck er met de ene wereldcoach na de andere. "Ik was als eerste bij de lunch toen José Mourinho binnenstapte. Een innemende, sympathieke man", blikt Vanhaezebrouck terug op het prestigieuze 'UEFA Elite Club Coaches Forum'.



"We mogen dan geen fan zijn elkaars voetbalfilosofie, Mourinho ontvluchtte me niet. Hij kon zelfs meepraten over AA Gent. Mourinho wist heel goed wie we zijn." In de taxi kreeg Vanhaezebrouck het gezelschap van Benitez - tegenwoordig coach van Newcastle - en Lucescu, trainer bij Zenit. "Het ging over Witsel die op weg was naar Juventus, maar ook over Sels en onze wedstrijden in de Champions League."



Een "heel aangename ervaring" concludeerde Vanhaezebrouck. "Eén die ook deuren opent. Als ik nu contact zou opnemen met Barcelona om eens een training bij te wonen, denk ik wel dat ik mag gaan."



