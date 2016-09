AA Gent rekent niet op Rob Schoofs in Europa League

Door: Jonas Van De Veire

3/09/16 - 11u11

Rob Schoofs valt uit de selectie voor de Europa League. © belga.

Flinke domper voor Rob Schoofs (22). AA Gent nam de middenvelder niet op in zijn 23-koppige spelerslijst voor de groepsfase van de Europa League. Een verrassing, want Schoofs werd in januari nog binnengehaald als de opvolger voor Kums. Nu die laatste een transfer naar Udinese versierde, lijkt Vanhaezebrouck toch eerder te geloven in nieuwkomer Ibrahim Rabiu en Hannes Van Der Bruggen - zij maken wél deel uit van de Europese lijst. Ook Anderson Esiti, die andere Nigeriaanse aanwinst, is bij de gelukkigen. Daardoor is er eveneens geen plaats voor de jonge Lucas Schoofs - geen familie van Rob. Nog dit: Rabiu koost voor het rugnummer 40, zijn landgenoot Esiti voor 44.