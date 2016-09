Hein Vanhaezebrouck gooit zijn twee nieuwe Nigerianen meteen voor de leeuwen

Eddy Soetaert

Ibrahim Rabiu, de kleine, en Anderson Esiti, de grote, ze vormden één helft samen de Nigeriaanse tandem op het middenveld van AA Gent in het Guldensporenstadion. Hein Vanhaezebrouck vond de oefenpartij tegen KV Kortrijk 'nuttig'.

Rabiu & Esiti speelden slechts 45' omwille van vermoeidheid dr zowel reis, medische testen als afhandeling transfer. @hannesvdb speelde 90' — KAA Gent (@KAAGent) Thu Sep 01 00:00:00 MEST 2016

Rabiu, met enige goede wil goed voor 1m70, en Esiti, tegen de 1m90 aan, duelleerden op het middenveld tegen Kortrijk dat in die zone naast Rolland de terugkeer van de fitte Gertjan De Mets vierde. De bezoekende elf had het meeste balbezit en scoorde op het halfuur ook via de sterkste man op het veld Kalifa Coulibaly.



Nuttige Van Der Bruggen

De eerste helft was best pittig met een paar (al te) stevige tackles van Samuel Gigot die zich blijkbaar wou onderscheiden tegenover de club die hem wat graag had binnengehaald. Nuttig aan de overkant was Hannes Van Der Bruggen die negentig minuten kreeg van Hein Vanhaezebrouck en ook vaak aan de bal was. Zo speelde Hannes meteen toch op Kortrijk maar nog altijd wel in blauw-witte outfit.



Opvallende Ndongala

Bij Kortrijk waren de late nieuwkomers Veldwijk en Totovytskyi nog niet present. De jonge Franse debutant Lucas Rougeaux kwam na de pauze in op de rechtsachter. Bij Gent speelde de kwieke Ndongala een opvallende partij en hij scoorde ook de 0-2. Na de pauze kwamen enkele beloften in.