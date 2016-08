Waarom AA Gent gokt met de komst van Ibrahim Rabiu

Door: Niels Poissonnier

Sporting Lissabon liet hem gratis vertrekken. PSV ontbond vroegtijdig zijn contract. En voor hij bij Kilmarnock eens in elkaar zakte, flopte Ibrahim Rabiu (25) bij Celtic. Toch moet de kleine Nigeriaan - amper 1m68! - bij AA Gent dirigent Sven Kums doen vergeten. Van een gok gesproken.

© belga.

't Is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, de komst van Ibrahim Rabiu. Ooit, op een blauwe maandag, de nieuwe Jay-Jay Okocha genoemd en vanaf 2007 tot 2009 in elk lijstje vermeld als één van de meest beloftevolle tieners. Sporting Lissabon haalde de middenvelder al op zijn zeventiende naar Portugal. De tijd dat de geruchtenmolen nog op volle toeren draaide: Chelsea, Liverpool, Manchester United, Arsenal... noem maar op. De wereld lag aan zijn voeten. Draaide dat even anders uit.



Na een uitleenbeurt aan derdeklasser Real Sport Clube vertrok Rabiu in de zomer van 2010 transfervrij bij Sporting. Een pak proefperiodes volgden. Onder meer bij VV Venlo, Club Brugge, Telstar, FC Haka en PSV, waar toenmalig coach Fred Rutten onder de indruk raakte. Rabiu kreeg er in maart 2011 een contract voor drie jaar, maar kwam in Eindhoven niet verder dan drie invalbeurten en één basisplaats. Met behulp van een speciale clausule besloot PSV na één jaar het contract van Rabiu al stop te zetten.



De spelverdeler probeerde het dan maar in Schotland. Celtic Glasgow strikte hem voor 3,5 jaar - na andermaal een proefperiode. Opnieuw zonder succes. Rabiu speelde er welgeteld zestien minuten en mocht er net als bij PSV al na een jaar gratis vertrekken. Kilmarnock bracht beterschap. Sportief gezien toch, want in 2013 deed hij iedereen opschrikken door tegen Ross County na 34 minuten opeens in elkaar te zakken. Onderzoek in het ziekenhuis, later die avond, bracht geen zorgwekkend nieuws. AA Gent maakt zich na uitgebreide medische testen ook sterk dat Rabiu gezond en wel is.