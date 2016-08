AA Gent haalt Nigeriaanse opvolger voor Sven Kums

Door: redactie

30/08/16 - 16u32 Bron: Belga

© KAA Gent.

AA Gent heeft de transfer van de Nigeriaanse centrale middenvelder Ibrahim Rabiu afgerond. De 25-jarige international komt over van het Slovaakse Trencin, de ex-club van Moses Simon, en ondertekende in de Arteveldestad een contract voor drie seizoenen. Dat maakte AA Gent bekend.

Bij de Gentenaars moet hij de opvolger worden van aanvoerder en strateeg Sven Kums, die via Watford bij Udinese beland is. "Rabiu is een elegante speler die steeds de voetballende oplossing zoekt, linksvoetig en met een groot technisch vermogen. Hij werd op 16-jarige leeftijd voor het eerst gescout door het Portugese Sporting Lissabon, speelde reeds in meerdere Europese competities en was sinds zijn zestiende aangesloten bij clubs als het eerder genoemde Sporting, Celtic, PSV en Trencin", zo klinkt het in de mededeling van de Gentenaars.



Voor Trencin speelde hij in totaal 61 wedstrijden, waarin hij 11 doelpunten maakte en 9 assists gaf. Hij veroverde er vorig seizoen de dubbel (Slovaaks kampioen en bekerwinnaar). Hij veroverde onder wijlen Stephen Keshi vier caps als Nigeriaans international en kwam verder ook uit voor alle Nigeriaanse elftallen.