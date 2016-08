Ex-Gentkapitein in emotionele videoboodschap: "Laat me gaan"

Mathieu Goedefroy

29/08/16 - 11u50

video Met nog goed drie dagen te gaan voor het einde van de transferperiode is ex-Gentkapitein Hannes Van der Bruggen stilaan de wanhoop nabij. Na zes seizoenen trouwe dienst weigeren de Buffalo's hun middenvelder - die dit seizoen nog niet eens bij de wedstrijdselectie zat - te laten gaan. In een videoboodschap windt hij er geen doekjes om: "Waarom mogen sterkhouders wel weg en ik niet? Ik ben erg ontgoocheld, laat me gaan."

Van der Bruggen heeft een concreet voorstel op zak van Zulte Waregem, waar hij met Francky Dury de coach zou terugvinden die hem destijds bij AA Gent lanceerde. Gent wil daar echter niet van weten, en dat gaat er bij de jonge middenvelder niet in. "Sinds dit seizoen kan ik zelfs niet meer rekenen op een plaatsje in de selectie. Ik snap dan ook niet dat de club bepaalde sterkhouders (Depoitre, Kums en Sels, red.) wél laat gaan, terwijl ze een op dit moment minder belangrijke speler tegen zijn zin willen houden. Voor mij is dat heel ontgoochelend want ik wil vooruit in mijn carrière."



"Ik heb het gevoel dat ik tijd aan het verliezen ben", gaat de middenvelder voort. "Een vertrek is voor mij prioritair. Ik denk trouwens niet dat ik uitgefloten zou worden als ik bij Zulte Waregem zou spelen. Integendeel: ik denk dat ze mijn naam zouden zingen, net zoals ze nu doen voor Christophe Lepoint. Jammer genoeg zijn we zo ver nog niet..." Lees ook TT: duurste transfer ooit in België geland op Zaventem, Stanciu legt nu medische testen af

Kums: "Normaal gezien is transfer maandag rond"

Buffalo's leggen defensieve problemen Anderlecht pijnlijk bloot, maar moeten wachten op blessuretijd voor puntje



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Hannes Van der Bruggen droeg in 2014 de kapiteinsband bij AA Gent © photo news. De laatste weken haalde hij de kern niet meer © belga.