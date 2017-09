Ruim 140 Samsons breken wereldrecord in Namen

KVE

24/09/17

Het wereldrecord voor de grootste bijeenkomst van bobtail-honden, de soort waarop televisiehond Samson mogelijk gebaseerd is, is gisteren ruimschoots verbroken aan de Citadel van Namen. Het record werd vastgesteld door een gerechtsdeurwaarder, maar moet nog goedgekeurd worden door het Guinness Book of Records. Het was de derde keer dat liefhebbers van het hondenras er samenkwamen.