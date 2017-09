Vrouw ziet hoe therapiehond wordt doodgeschoten door jager: "Ze keek naar mij met een duidelijk gevoel van verraad"

kv

22/09/17 - 19u11 Bron: Vancouver Sun, BBC

Kaoru was een Tamaskan, een hondenras dat sterke gelijkenissen vertoont met wolven. © Facebook - Valley Calderoni.

video Een Canadese vrouw zag met eigen ogen hoe haar hond werd doodgeschoten tijdens een wandeling in het bos. Haar geliefde Kaoru was een therapiehond die emotionele steun verleende aan onder andere mensen met autisme. De vrouw onderneemt nu zelf actie om de jacht te laten verbieden.

Valley Calderoni was maandag op wandel met een groep honden van het hondenrevalidatiecentrum dat ze uitbaat. Samen met een andere hondentrainer liet ze een tiental honden uit in het bos van Squamish, waar ze woont. Een van die honden was Kaoru. Wat een fijne wandeling moest werden, draaide echter uit op een nachtmerrie toen Calderoni plots een schot hoorde, gevolgd door gejank van haar trouwe viervoeter.

Wolvenjacht

"Kan je je voorstellen dat een kind zoiets zou meemaken, of erger nog, dat hij een kind zou geraakt hebben?" Valley Calderoni

De vrouw vermoedt dat de jager Kaoru verwarde met een wolf. Kaoru was een Tamaskan, een hondenras dat sterke gelijkenissen vertoont met wolven.



Calderoni kan echter niet begrijpen waarom een jager het een goed idee vond om een dier dood te schieten met zoveel andere dieren en mensen in de buurt. "We hadden dood kunnen zijn," zegt ze. "Ik wandel zo vaak met kinderen op die plek. Kan je je voorstellen dat een kind zoiets zou meemaken, of erger nog, dat hij een kind zou geraakt hebben?"



De wolvenjacht is in Canada in bepaalde periodes en op bepaalde plaatsen toegestaan. Sinds het incident heeft Calderoni al bijna 9000 dollar ingezameld om campagne te voeren tegen de wolvenjacht en tegen de jacht in het bos van Squamish en Whistler.



Als eerbetoon aan Kaoru maakte Calderoni een filmpje met pakkende beelden van haar trouwe vriendin.