Broodfokkers die doodzieke pups verkochten, mogen toch nog dieren houden

22/09/17 - 17u14

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de zaakvoerders van hondenspeciaalzaak Puppy House in Boechout vandaag vrijgesproken voor een grootschalige oplichting met puppy's uit Oost-Europa. Puppy House en zijn zaakvoerders Mathieu C. en Louisa T. kregen wel een boete van 3.000 euro voor inbreuken op het dierenwelzijn. De rechtbank legde hen geen verbod op voor het houden van dieren, maar verklaarde wel een vermogensvoordeel van 191.000 euro verbeurd.

Dierenrechtenorganisatie GAIA was in 2014 naar het gerecht gestapt, nadat ze verschillende klachten had ontvangen over Puppy House, het vroegere Dierenplezier. Klanten voelden zich opgelicht, omdat de aangekochte puppy's een ziekte of erfelijke aandoening bleken te hebben. Sommigen waren zelfs overleden.



De hondjes bleken afkomstig te zijn uit Oost-Europa. Ze werden bijeen gebracht in verzamelcentrum Dogs & Co in Tsjechië, waar Louisa T. eigenaar van was, en vervolgens op transport gezet naar Boechout.