80-jarige krokodil van 5 meter gevonden in Australië, maar onbekenden hebben haar doodgeschoten

avh

22/09/17 - 12u23 Bron: Belga

© afp.

In de Australische staat Queensland is donderdag een krokodil van 5,2 meter teruggevonden die was doodgeschoten. Dat meldt de plaatselijke politie. Het zou gaan om de grootste krokodil die in de afgelopen 30 jaar werd gedood in de staat.