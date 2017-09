Dierenbeulen gooien hond met steen om nek in water

Door: Abdel Ilah Rubio

22/09/17 - 10u15 Bron: AD.nl

© Twitter MediaTV.nl.

Rotterdam De politie in Rotterdam heeft gisterenavond een gruwelijke vondst gedaan. In het water bij de Lombardkade, in het centrum van de stad, lag een dode hond met een steen om zijn nek.

Het bleek te gaan om de Amerikaanse Stafford Spike, die sinds zondagavond was vermist. De eigenaren, die nog niet zo lang in de buurt wonen, waren al dagen naar hem op zoek. De politie heeft ze aan het begin van de avond geïnformeerd. In het water aan de Stokviskade in Rotterdam is na een tip een dode hond gevonden. Deze was verzwaard met een steen en een stuk touw. pic.twitter.com/P0sSGe12Bw — MediaTV (@mediatvnl) 21 september 2017