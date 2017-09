Kudde olifanten geëlektrocuteerd tijdens zoektocht naar drinkwater

kv

20/09/17 - 19u03 Bron: Belga

© Facebook - Elephants Without Borders.

BOTSWANA Een kudde olifanten is in Botswana op zoek naar een waterplas verstrikt geraakt in een hoogspanningsleiding. De negen dieren werden geëlektrocuteerd. De vermoedelijk uit een nationaal park losgebroken dikhuiden kwamen in de buurt van het dorp Dukwi in het noordoosten van het land per ongeluk met de elektriciteitsleiding in aanraking, verklaarde de woordvoerster van het energiebedrijf BPC, Dineo Tshepiso Seleke.