Enige albino orang-oetan ter wereld grof wild voor stropers, dus krijgt ze privé-eiland

avh

20/09/17 - 17u00 Bron: Telegraph; Daily Mail

© ap.

Enkele maanden geleden werd op het Indonesische eiland Borneo Alba ontdekt, de naar verluidt enige albino orang-oetan ter wereld. Maar omdat het vijfjarige wijfje grof wild is voor stropers, krijgt ze binnenkort haar eigen gebied waar ze de rest van haar leven in alle rust kan vertoeven.

Alba ziet en hoort niet goed en loopt een hoog risico op huidkanker, daarom kan ze onmogelijk losgelaten worden in het wild. Bovendien wordt ze constant bedreigd door stropers, die haar op de zwarte markt zouden verkopen. Om in al haar noden te voorzien, is nu al 80.000 dollar (67.000 euro) ingezameld om Alba een thuis te geven, ver weg van alle bedreigingen. © epa.

Het team dat Alba eerder dit jaar uit de klauwen van enkele locals in Borneo bevrijdde, zet alles op alles om Alba haar eigen eiland te geven. Nico Hermanu, woordvoerder van de Borneo Orangutan Survival Foundation zegt dat 80.000 dollar voldoende is om een stuk grond te kopen waar ze een speciaal reservaat kunnen oprichten. Het gebied is bijna vijf hectare groot en gevaarvrij.