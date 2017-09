Dorst, zo veel dorst: schattig hertje slurpt vier flessen water van brandweer leeg

Door: sam

20/09/17 - 15u26 Bron: Orlando Sentinel

© screenshot.

video "Ik weet niet wie banger was, ik of het hert", vertelt brandweerman Nicholas Johnson in Florida. Hij en zijn collega's waren stormschade aan het opmeten in Delray Beach toen plots een klein hert voor hun neus stond.

Het gaat om een dier van een bedreigde populatie kleine wilde herten die leven op de Florida Keys. Ze zijn ongeveer zo groot als een hond.

Het hertje leek dorstig, dus de hulpverleners lieten flessen water aanrukken. En ze hadden gelijk, want de schattige bok slurpte er meteen vier van leeg. "Ik kon niet geloven hoe veel water hij dronk", vertelt Johnson. Waarschijnlijk was het dier zo dorstig omdat orkaan Irma zout water mengde met het zoete water dat de herten normaal drinken.