"Slachthuis Izegem is 90 procent klanten kwijt"

Bewerkt door: ESA

19/09/17 - 17u48 Bron: Belga

Het slachthuis in Izegem © belga.

Het undercoverfilmpje van Animal Rights heeft enorme financiële gevolgen voor het slachthuis in Izegem. "Het bedrijf is 90 procent van zijn klanten kwijt", zei minister van Dierenwelzijn Ben Weyts in het Vlaams parlement na vragen van Gwenny De Vroe (Open Vld), Hermes Sanctorum (Onafhankelijk) en Els Robeyns (sp.a). Het slachthuis heeft intussen een actieplan voor dierenwelzijn voorgelegd, maar dat voldoet niet. Een heropening is deze week niet meer mogelijk.

Afgelopen week kwam opnieuw een slachthuis onder vuur te liggen. In het filmpje was te zien dat runderen met stokken in een box werden gejaagd en elektrische schokken kregen. Ze konden ook zien hoe andere runderen bij hun poten werden opgehangen en de keel werden overgesneden.



Het slachthuis van de groep Verbist werd tijdelijk gesloten en grote klanten als Delhaize lieten onmiddellijk weten de samenwerking stop te zetten. "Intussen is het slachthuis 90 procent van zijn klanten kwijt", aldus Weyts. "Confederatie Febev is zich er ook heel bewust van dat er een probleem is in de sector. Niet langer enkel qua dierenwelzijn, maar ook commercieel."



De minister stelt een eigen Vlaamse inspectiedienst in het vooruitzicht. "Ik stel recent immers vast dat de dierenartsen met opdracht en de inspecteurs van het Federaal Voedselagentschap de focus leggen op voedselveiligheid. Daarom lijkt het mij aangewezen een eigen Vlaamse inspectiedienst op te richten." Weyts heeft een externe expert aangezocht om Vlaanderen te helpen met de oprichting.



Tegen eind dit jaar moeten de slachthuizen aan een reeks bijkomende regels voldoen. Zo moeten er camera's worden opgehangen op vijf cruciale plaatsen, zoals in de drijfgang en bij het kelen. Nog maar 67 procent van de slachthuizen heeft intussen camera's op de vijf bewuste plaatsen.