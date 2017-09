VIDEO: Wat een schattige beelden. Opnieuw olifantje geboren in Pairi Daiza

Door: sam

19/09/17 - 12u30

© Pairi Daiza/Benoit Bouchez.

video In Pairi Daiza is vannacht een Aziatisch olifantenkalfje geboren. Het is de eerste zoon van moeder Khaing Hnin Hnin en vader Po Chin.

Het kleintje werd geboren na 22 maanden draagtijd, 10 uren contracties en een slapeloze nacht voor de verzorgers en dierenarts. De mama en haar kleintje stellen het goed, laat het park weten.





Spanning De eerste contracties werden gisteren omstreeks 18 uur waargenomen. Khaing Hnin Hnin werd dan samen met de rest van haar familie naar het rustige Conservatorium van de Olifanten gebracht. Daar wachtten de dierenarts en verzorgers in spanning, gekluisterd aan de schermen van de veiligheidscamera's. Het kleintje werd geboren om 2.26 uur.



Ook vorige zomer waren de teams van Pairi Daiza helemaal klaar om een olifantenkalfje te verwelkomen. Mays baby kampte toen echter met een ademhalingstekort en slaagde er niet in recht te staan. Het eerste verlies van een olifantenkalfje was een moeilijk moment voor de teams van Pairi Daiza en leidde vannacht tot extra emoties. © Pairi Daiza/Benoit Bouchez .

Perfecte geboorte "De eerste momenten na de geboorte zijn van cruciaal belang voor de overlevingskansen van het kalfje", meldt dierenarts Tim Bouts van Pairi Daiza. "In het wild stormen de vrouwen van een olifantenfamilie naar de mama en helpen ze de kleine aan te moedigen om te staan. Exact wat hier ook gebeurde. Khaing Hnin Hnin is een ervaren mama en de familie kende al een paar geboortes."



"Desondanks bleven we secondenlang in spanning toekijken tot het kalfje na een paar minuten rechtstond, omringd door zijn moeder, zussen en nichten. Het is een hoogdag voor het kweekprogramma maar ook een ongelooflijk emotioneel moment voor het team. Het was een perfecte geboorte." © Pairi Daiza/Benoit Bouchez .

Eerste stier Het is het zesde jong voor Khaing Hnin Hnin, die op 13 september 35 jaar werd. Ze is matriarch van een familie van zeven olifanten in totaal. Vier van haar nakomelingen verblijven in Pairi Daiza en de nieuwkomer is de enige jongen van de familie.



Khaing Hnin Hnin bracht reeds Farina (°2003), Soraya (°2010) en Malay (°2003) ter wereld, laat het park nog weten. Ze is ook de grootmoeder van Amithi (°2013) en Nang Faa, het eerste olifantenkalfje geboren in Pairi Daiza in 2015. © Pairi Daiza/Benoit Bouchez .