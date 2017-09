Man wil hond redden van drie meter lange alligator en wandelt doodleuk meer in

Door: sam

Read met labrador Dixie. Het beest heeft enkele bijtwonden en schaafwonden, maar zal genezen. © rv.

In Florida wordt een lokale politicus geprezen als held nadat hij zich in een overstroomd meer waagde om het leven van een hond te redden. Labrador Dixie werd aangevallen door een forse alligator.

Schepen Bill Read (69) uit Lakeland was afgelopen dinsdag zijn tuin aan het opruimen na orkaan Irma. Dixie liep door een open hek Lake Palmer in, maar al na een dikke meter zag Read een rimpeling op het wateroppervlak. Het was een alligator.



Zonder na te denken raapte Read een baksteen en een flinke steen op. Hij liep naar de oever, waar hij tevergeefs op de hond riep. De alligator kwam dichterbij, maar Dixie had niets in de gaten. Tot plots kaken zich rond het middel van de hond klemden en water wild opspatte "als een explosie": de alligator trok Dixie onder water en voerde een zogenaamde "death roll' uit.

Vlucht © rv. Een paar seconden later dook Dixie echter weer op. De hond zwom naar de oever, maar vlakbij kwam ook de schijnbaar gedesoriënteerde alligator weer boven. Hij zette de achtervolging in, waarna Read de steen met een stevige worp naar het reptiel kwakte. De steen raakte de alligator aan de zijkant, waarna het dier met een plotse beet uithaalde naar de steen.



Reads interventie leverde Dixie enkele kostbare extra seconden op, maar de hond was nog altijd erg ver in het meer, dat buiten de oevers was getreden na de recente overvloedige regenval. De man stapte nog dieper, en Dixie zwom in zijn richting. Maar de alligator ook.

Drie meter lang De schepen wandelde nog verder, tot hij tot aan zijn heupen in het water stond. Toen de alligator zo'n anderhalve meter van hem verwijderd was en zo dicht was gekomen dat hij in Dixie's staart had kunnen bijten, keilde de man de baksteen naar de achtervolger. "Ik raakte hem met de baksteen tussen de ogen."



De alligator haalde wild uit naar Read maar raakte daarbij met zijn kop een paaltje van een ondergelopen hek. De politicus zette een stap achteruit en besefte toen pas goed hoe groot zijn tegenstander was. Het ging om een joekel van ongeveer drie meter, die gelukkig de aftocht blies.