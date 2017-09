Mensen die huisdieren achterlieten tijdens orkaan Irma riskeren vervolging

Elisa Schanzer

18/09/17 - 19u30 Bron: The Independent, Teen Vogue

© photo news.

Mensen die orkaan Irma ontvluchtten maar hun huisdier achterlieten, kunnen in Palm Beach County terechtstaan voor dierenmishandeling. De dierenbescherming redde er bijna 50 achtergelaten honden.

Veel mensen vluchtten toen orkaan Irma de VS naderde, maar niet iedereen nam zijn huisdier mee. Dieren werden opgesloten in auto's of tuinen waardoor ze niet konden vluchten of schuilen, sommige honden werden zelfs aan een paal vastgebonden.



De dierenbescherming in Palm County Beach redde 49 achtergelaten honden en 2 katten. "Zelfs een klein beetje zand kan een dier kwetsen wanneer het aan 160 kilometer per uur waait", zegt de directeur van de dierenbescherming Diane Suave.



Als de dierenbescherming genoeg bewijzen kan vinden dat een dier werd achtergelaten, zal de eigenaar worden vervolgd voor dierenmishandeling. Er wordt een nieuwe thuis gezocht voor de geredde dieren, die niet terugkeren naar de oorspronkelijke eigenaars.