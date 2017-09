Schokkende beelden tonen hoe stier helper van toreador doodt in arena

KVDS

17/09/17 - 15u37 Bron: Diario da Região, The Mirror

video Een 26-jarige man is in een stierenarena in Portugal om het leven gekomen toen een stier van 530 kilogram hem op de hoorns nam en vertrappelde. Fernando Quintela maakte deel uit van een groep 'forcado', die het traditionele gedeelte van het stierengevecht voor hun rekening nemen.

Na het incident stormden meteen een aantal collega's op de gewonde man toe. Hij werd op een draagberrie de arena uit gedragen, terwijl anderen de stier afleidden. Aanvankelijk leek het of de verwondingen van Quintela meevielen, maar in het ziekenhuis werd duidelijk dat hij zware interne bloedingen had opgelopen en dat hij niet meer te redden was. Chirurgen deden nog hun best om hem erdoor te halen, maar tevergeefs. Hij stierf enkele uren later.



Verdriet

Quintela was lid van de Amadores de Alcochetes en maakte zijn debuut in 2008. De vereniging heeft al haar verdriet en medeleven geuit op haar Facebookpagina.