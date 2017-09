Paard zakt in elkaar terwijl het koets met bruidspaar moet voorttrekken

avh

17/09/17 - 06u53 Bron: Metro UK; Daily Mail

video Een paard dat in Sicilië een bruidspaar in een koets moest voorttrekken, is in elkaar gezakt door oververmoeidheid en oververhitting. Dierenrechtenorganisaties zijn woest en eisen duidelijkheid over de werkomstandigheden van paarden.