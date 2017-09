Er is een nieuwe lijst van met uitsterven bedreigde planten en dieren

KVDS

14/09/17 - 16u12 Bron: Belga

Onder meer deze Lechwe is nu met uitsterven bedreigd. © rv.

De in Noord-Amerika meest voorkomende es en vijf Afrikaanse antilopensoorten zijn met uitsterven bedreigd, zo waarschuwt de internationale natuurbehoudsorganisatie IUCN (International Union for Conservation of Nature) op haar jongste rode lijst.

De Noord-Amerikaanse es wordt bedreigd door een kever die de bomen decimeert. Vijf Afrikaanse antilopensoorten hebben te lijden onder de inkrimping van natuurgebieden en stroperij.



De rode lijst van UICN vermeldt ook een "dramatische daling" van het aantal sprinkhanen en duizendpoten in Madagascar, en het uitsterven van een dwergvleermuizensoort op Christmas Island in de Indische Oceaan. Lees ook Unieke beelden: deze giraffen zijn hun vlekken 'verloren'

