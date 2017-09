Unieke beelden: deze giraffen zijn hun vlekken 'verloren'

Door: Ruben Koenes

video Natuurbeschermers in Kenia zijn er voor het eerst in geslaagd om twee volledig witte giraffen te filmen. Het gaat om een moeder en kind die lijden aan leucisme, een afwijking met een vergelijkbaar effect als albinisme.

Een even fraai als ongebruikelijk aanzicht: niet de kenmerkende vlekken die de lange nek van het dier sieren, maar een geheel witte vacht. Natuurbeschermers kwamen het duo op het spoor na tips van lokale bewoners, die de beesten hadden gezien in natuurreservaat Ishaqbini Hirola in Kenia.



Wie de twee langnekken ziet, zal in eerste instantie de link leggen met albinisme. In tegenstelling tot albinodieren hebben deze giraffen geen rode ogen, maar dezelfde kleur als hun gevlekte soortgenoten. Dat komt doordat de pigmentproductie niet stopt bij dieren of mensen met leucisme, maar zich wel beperkt tot één of meerdere delen van het lichaam.



Overigens is het witte duo in Kenia niet uniek. In maart 2016 werd al een witte giraf gezien, maar niet op beeld vastgelegd, in hetzelfde natuurreservaat. Enkele maanden eerder werd een kalfje met de aandoening gezien in Tanzania.