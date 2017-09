Oudste panda ter wereld (37) gestorven

Door: redactie

14/09/17 - 08u25 Bron: Belga

Basi verorbert de taart voor haar 37ste verjaardag, op 18 januari. © reuters.

De oudste panda ter wereld die in gevangenschap leefde, is op 37-jarige leeftijd gestorven. In mensenjaren werd het dier meer dan 100 jaar oud, maken zijn verzorgers in China bekend.

Het vrouwtje, Basi, rekte haar tijd op deze planeet dus een pak langer dan een gemiddeld pandabestaan dat op ongeveer 20 jaar ligt. Al komt het vaker voor dat dieren in gevangenschap langer leven.



Het dier was een echte bekendheid in China; haar verjaardag werd elk jaar uitbundig gevierd met cameraploegen en taarten. Vandaag werd zelfs de afscheidsplechtigheid in de zoo in het zuidoosten van het land, uitgezonden.



Basi werd in het wild geboren maar werd al op jonge leeftijd gered toen ze in een rivier was gevallen in het zuidwesten van het land. Ze ging zelfs even naar het buitenland want in 1987 verbleef de panda enkele maanden in een zoo in San Diego, in de Verenigde Staten.



Op dit moment leven er nog ongeveer 2.000 panda's in het wild.