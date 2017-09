Coyote overleeft rit van 35 kilometer in autogrille

kv

13/09/17 - 21u05 Bron: CTV, Facebook

© Facebook - Georgie Knox.

Toen een Canadese vrouw vorige week op de snelweg een coyote aanreed, was ze ervan overtuigd dat ze een knal had gehoord en het geluid van haar auto die over het dier reed. Maar toen ze een heel eind verderop aan de kant werd gezet, ontdekte ze dat het dier nog leefde en vastzat in de grille van haar auto.

Georgie Knox werd na 35 kilometer tegengehouden door een wegenwerker die haar erop attent maakte dat er een coyote aan de voorkant van haar wagen bengelde. "Toen ik uitstapte om te kijken, keek het arme kereltje naar me en knipperde hij met zijn oogjes," vertelt ze op Facebook.



"Ik was in shock!" bekent de vrouw aan CTV Calgary. "Toen ik hem raakte, voelde ik me vreselijk, ik dacht dat ik hem gedood had."



Als Knox vlak na de aanrijding gestopt zou zijn om te kijken of de coyote nog ergens te bespeuren was of om de schade aan haar wagen op te meten, zou het beestje gespaard gebleven zijn van de hachelijke rit aan hoge snelheid over de snelweg. "Ik voelde me vreselijk toen ik besefte dat ik hem helemaal vanuit Airdrie (in de provincie Alberta, red.) had meegenomen," zegt ze. "Ik dacht dat hij waarschijnlijk pijn leed en zou sterven en ik was erg van streek."



Alberta Fish and Wilflife, de overheidsinstantie die instaat voor het wildbeheer in de provincie Alberta, kwam ter plaatse om het dier te bevrijden. Als bij wonder bleek de coyote slechts lichtgewond te zijn en in goede gezondheid te verkeren.



De autoriteiten namen de coyote mee en lieten hem honderd kilometer verder weer vrij in het wild. "Moeder Natuur had duidelijk andere plannen voor dit bijzondere kereltje," aldus Knox op Facebook.