Levensgevaarlijke kwallen aangespoeld in Zuid-Engeland

Op een strand in het zuiden van Engeland is een groot aantal Portugese oorlogsschepen aangespoeld. Het Portugees oorlogsschip (Physalia physalis) lijkt op een kwal, maar is in feite een 'staatkwal', die bestaat uit verschillende poliepen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens. Het strand van Perranporth in Cornwall werd gisteren enkele uren gesloten voor zwemmers vanwege de aanwezigheid van de dieren, meldt de Britse openbare omroep BBC.

Contact met de tentakels veroorzaakt hevige pijn en ontstekingen. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen ook ademhalingsproblemen of een hartstilstand optreden.



Het bovenste deel van het dier lijkt op een luchtzak en drijft boven het water, met een roze en blauwe kleur. "Kinderen vinden dat bijzonder fascinerend", waarschuwt het Britse Marine Conservation Society (MSC). Volgens de MSC is het al het tweede jaar op rij dat ongewoon veel Portugese oorlogsschepen aan Britse stranden zijn gezien. Mogelijk komt dat door stormen boven de Altantische Oceaan.



De dieren komen vooral voor in de Stille Oceaan, maar ook in delen van de Atlantische Oceaan. Op de website van het Antigifcentrum staat dat het Portugees oorlogsschip door de wind over lange afstanden kan worden meegevoerd. "Haar aanwezigheid is dan ook al gerapporteerd aan de zuidwestkust van Engeland en Aquitaine in het zuidwesten van Frankrijk", klinkt het.



Het Antigifcentrum merkt op dat het Portugees oorlogsschip uitzonderlijk is in de Noordzee. "Ze is waargenomen in 1912 aan de kust van Knokke, maar sindsdien niet meer."