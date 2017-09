Dierenbeul snijdt oren van schaap af

Kristien Bollen

13/09/17 - 16u27 Bron: eigen berichtgeving

© Kristien Bollen.

video In Tielt-Winge in Vlaams-Brabant is een schaap het slachtoffer geworden van een dierenbeul. Beide oren werden tot tegen de schedel afgesneden.

Gisterenavond merkte een bejaarde dame het loslopende schaap op, waarna ze het dierenasiel alarmeerde omdat ze vreesde dat het diertje in het donker zou aangereden worden.





Toen medewerkers van het asiel het schaap konden vangen, merkten ze de zware verwondingen op. Beide oren waren afgesneden en drie poten en de hals vertoonden diepe snijwonden.