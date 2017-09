Hond eet crack en bijt baasje dood voor ogen BBC-ploeg

Bewerkt door: LB

Illustratiefoto van een Staffordshire bull terrier. © thinkstock.

Een Staffordshire bull terrier die crack had gegeten heeft zijn baasje doodgebeten toen die een documentaire over drugs aan het filmen was. Mario Perivoitos overleed in het ziekenhuis, kort nadat zijn hond Major hem had aangevallen.

Perivoitos (41) had zware verwondingen aan zijn gezicht en hals, liep inwendige bloedingen op en zijn strottenhoofd was verbrijzeld. De filmploeg van de BBC die tijdens het incident aanwezig was in de Londense woning van Perivoitos belde de hulpdiensten en probeerde de hond weg te jagen toen die zich had vastgebeten aan de hals van zijn baasje. Een halfuur zaten ze vast in het appartement. De politie had tien minuten nodig om de zwaar beveiligde deur open te maken.



Perivoitos was één van de getuigen in de BBC-documentaire 'Drugs Map Britain'. Op de avond van zijn overlijden was hij na 22 uur thuisgekomen nadat hij cocaïne had genomen. Hij werd onwel en kreeg een epileptische aanval. Zijn hond viel hem aan toen hij op zijn bed lag.



Een toxicologisch expert trof cocaïne en morfine aan in de urine van de hond. Dat was vermoedelijk ook de verklaring van zijn gedrag. De lijkschouwer besloot dat de hond de drugs had gegeten en dat zijn reactie werd uitgelokt door de stuipen van zijn baasje. De hond zal volgens de politie geëuthanaseerd worden.