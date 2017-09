"Vorig jaar al acht ernstige overtredingen in slachthuis Izegem"

FT

12/09/17 - 16u36 Bron: Belga

Volgens Caron komt het nieuws over dierenmishandeling in het slachthuis in Izegem niet zomaar uit de lucht vallen. © belga.

Bij het slachthuis in Izegem werden vorig jaar al acht ernstige overtredingen op de dierenwelzijnswet vastgesteld. Dat stelt Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen).

Volgens Caron komt het nieuws over dierenmishandeling in het slachthuis in Izegem niet zomaar uit de lucht vallen. Vorig jaar alleen al stelden dierenartsen met opdracht er acht ernstige overtredingen vast. Het slachthuis was daarmee de derde grootste overtreder van de runderslachthuizen in België.



Maar die vaststellingen zijn volgens Caron zonder gevolg gebleven. De Inspectie Dierenwelzijn kan op basis van de verslagen van de dierenartsen intensere controles ter plaatse uitvoeren, maar die dienst is sterk onderbemand en moet dringend versterkt worden, aldus het parlementslid van Groen.



De vastgestelde overtredingen vormen bovendien slechts "een topje van de ijsberg", betoogt Caron. Vorig jaar werden er in de slachthuizen in totaal 420 zware overtredingen vastgesteld, waarvan 66 in slachthuizen waar runderen worden geslacht. Maar in de praktijk mag dat aantal volgens hem vertienvoudigd worden. "Er heerst normvervaging in alle slachthuizen", besluit het Groen-parlementslid, die naast permanente cameracontroles een forse toename van het aantal controles ter plaatse bepleit.