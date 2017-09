Weyts: "FAVV focust te veel op voedselveiligheid, te weinig op dierenwelzijn"

FT

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wijst het federaal voedselagentschap FAVV met de vinger in de zaak rond het slachthuis in Izegem. Het FAVV controleert nagenoeg permanent in slachthuizen, maar focust vooral op voedselveiligheid en te weinig op dierenwelzijn, klinkt het.

Het slachthuis van de groep Verbist in het West-Vlaamse Izegem kwam in opspraak nadat er undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights opdoken. Daarop is te zien hoe de runderen in het bedrijf zwaar mishandeld worden. Minister Weyts liet het slachthuis intussen sluiten. Eerder dit jaar was er ook in een slachtinrichting in Tielt al sprake van zware dierenmishandeling.



"Na Tielt heb ik een convenant afgesloten met de sector waarbij de lat voor dierenwelzijn erg hoog werd gelegd. Ik stel vast dat de controle hier nog niet in volgt", stelt Weyts. Het schoentje knelt volgens de minister bij het FAVV. "Zij zijn quasi permanent aanwezig op slachtvloeren om te controleren op voedselveiligheid. We verwachten dat ze daar ook de wetgeving rond dierenwelzijn opvolgen, maar dat is nu te weinig het geval", valt te horen op het kabinet-Weyts. "Wij hebben de lat voor dierenwelzijn hoger gelegd, nu moeten zij ook volgen", klinkt het.



De minister wil nu samenzitten met het FAVV om te overleggen over hoe de controles beter kunnen verlopen. Weyts overweegt ook om de controles volledig bij zijn Inspectie Dierenwelzijn te leggen.