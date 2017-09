Minister Weyts laat horrorslachthuis sluiten: "Wie denkt dat we het niet menen, zal het voelen"

FT

Runderslachthuis Verbist in Izegem moet van minister Weyts de deuren sluiten. © Henk Deleu.

video Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) laat het in opspraak gekomen slachthuis in Izegem sluiten na controle door de Inspectie Dierenwelzijn. Dat bevestigt zijn woordvoerder Jeroen Tiebout. Animal Rights kwam met undercoverbeelden waarop zware dierenmishandeling bij runderen te zien is. De minister zegt ontgoocheld te zijn en hard te zullen optreden.

De pers verzameld voor het slachthuis. © Hans Verbeke. Massale persbelangstelling voor het slachthuis in Izegem. © Hans Verbeke. "De weg naar dierenwelzijn is verdomd lang", reageerde de minister al snel nadat de beelden gepubliceerd werden. En hij koppelde er meteen een waarschuwing aan. "Wie denkt dat we het niet menen, zal het voelen."



Waarop Weyts besliste om de Inspectie Dierenwelzijn meteen op het slachthuis af te sturen. Op basis van het beeldmateriaal van dierenrechtenorganisatie Animal Rights en de eerste vaststellingen van de Inspectie Dierenwelzijn besliste Weyts nog voor de middag het slachthuis met onmiddelijke ingang te laten sluiten.



De problemen situeren zich vooral op het vlak van de infrastructuur voor de dieren, en er is ook een duidelijk gebrek aan "dierenwelzijnsbesef" bij de medewerkers, zegt Tiebout. Het slachthuis wordt nu verzegeld. Wanneer het bedrijf aan de wettelijke vereisten voldoet, kan het wel weer open, zegt de woordvoerder nog. (lees verder onder de video)