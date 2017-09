Minister Weyts laat horrorslachthuis Izegem sluiten

FT

12/09/17

Runderslachthuis Verbist in Izegem moet van minister Weyts de deuren sluiten. © Henk Deleu.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft laten weten het slachthuis in Izegem met onmiddellijke ingang te sluiten. Animal Rights kwam met undercoverbeelden waarop zware dierenmishandeling bij runderen te zien is. De minister zegt ontgoocheld te zijn en hard te zullen optreden.

"De weg naar dierenwelzijn is verdomd lang", zei de minister aan VRT NWS. En hij koppelde er meteen een waarschuwing aan. "Wie denkt dat we het niet menen, zal het voelen."



Nog geen half jaar nadat Animal Rights met undercoverbeelden toonde hoe varkens werden geslagen en geschopt in slachthuis Debra-Meat in Tielt, bewijst de dierenrechtenorganisatie dat het altijd nóg erger kan. Gedurende vier dagen in de tweede helft van juli verzamelden de activisten met verborgen camera's 59 uur aan beelden bij Verbist. En die zijn op z'n zachtst gezegd niet voor gevoelige kijkers. Dieren worden er geslagen, geëlektrocuteerd en levend gekeeld.



Minister Weyts heeft dan ook beslist het slachthuis te sluiten. "De beelden sterken me in mijn ambitie om nóg sterker door te zetten, zowel op vlak van meer vereisten als op vlak van meer inspectie. We hebben de inspectiedienst nu verdubbeld. Die mensen gaan nu aan de slag", klinkt het. Er komt dus extra personeel. "We moeten méér mensen hebben in slachthuizen", is Weyts zich van het probleem bewust. Inspecteurs zullen nu een rapport opstellen.