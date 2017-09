Minister van Dierenwelzijn stuurt vandaag nog controle naar slachthuis in Izegem

Door: redactie

De Inspectie Dierenwelzijn van bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) gaat vandaag een controle uitvoeren in het slachthuis in Izegem. Van dat slachthuis zijn undercoverbeelden van dierenmishandeling opgedoken, gemaakt door dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Die organisatie eist de onmiddelijke sluiting van het slachthuis.

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) kreeg de beelden al onder ogen: "De weg naar meer dierenwelzijn is verdomd lang, maar deze beelden sterken mij in mijn ambitie om nog meer door te zetten", klinkt het onthutst. Zowel op vlak van meer vereisten voor de slachthuizen als in meer inspectie. De inspectiedienst is verdubbeld, die mensen gaan nu aan de slag."



Hij stelt zich ook strijdvaardig op. "Wie in de landbouw of slachthuissector denkt dat we het niet menen of dat ik in felheid zal afzwakken, die zal het voelen. Maar ook al besparen we bij de Vlaamse overheid op personeel, ik wil nog extra personeel inzetten. Om wie dierenwelzijn met de voeten treedt, het echt te laten voelen."



Weyts heeft de Inspectie Dierenwelzijn nu gevraagd de zaak te onderzoeken, om daarna te zien of en welke maatregelen er moeten worden genomen.