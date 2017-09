Honden blijven achter in auto op parkeerterrein Efteling: "Schandalig is dit"

Erik Luiten

9/09/17 - 23u22 Bron: AD.nl

© Twitter.

Op de parkeerplaats van de Efteling zijn vanmiddag twee honden achtergelaten. De huisdieren zaten opgesloten in een auto, terwijl de eigenaar in geen velden of wegen te bekennen was. Dat meldt een fan van het Nederlandse attractiepark op Twitter.

Een woordvoerder van het pretpark meldt dat er elke 30 minuten een opzichter over de parkeerplaats zijn ronde doet. "Als er honden met warm weer vastzitten in een auto, bellen wij meteen de politie", aldus de woordvoerder. "Dat was hier niet het geval. Wij controleren ook of het goed gaat met de honden. Verder kijken we of er een raampje open staat en of er iets van eten en water in de auto ligt. Zo niet, dan schakelen wij de politie in."



Extra waarschuwingsborden

"Wel jammer dat deze mensen geen gebruik maken van onze gratis hondenkennel. Die staat op onze website en bij de ingang vermeld." De woordvoerder geeft aan dat de Efteling contact heeft met de dierenbescherming om in de toekomst extra borden bij de parkeerplaats te plaatsen waarop staat 'op slot, hond eruit'.