Zou jij in 'Cage of Death' durven en zwemmen bij deze krokodil van 5 meter?

Ben je niet snel bang? Dan is deze attractie in het Australische Darwin iets voor jou. Voor 112 euro kan je in de 'Cage of Death' stappen en een kwartier lang zwemmen in een kooi met een gigantische krokodil van 5 meter lang. Alleen gescheiden door een dunne plastic wand.

Toeristen worden in de plastic koker gelaten en bungelen eerst even boven de poel waarin de enorme zoutwaterkrokodil rondzwemt. Vervolgens worden ze langzaam in het water neergelaten. Terwijl je onder water bent, wordt het dier gevoed met kip en vis, zodat het goed blijft bewegen. De hele tijd heb je een zicht van 360 graden op het indrukwekkende reptiel.

