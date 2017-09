"Handel in ivoor woekert als nooit tevoren in Centraal Afrika"

EB

7/09/17 - 22u55 Bron: Belga

© afp.

De handel in ivoor in Centraal Afrika woekert als nooit tevoren en wordt ondermijnd door corruptie, zwakke politieke wil en internationale handelsnetwerken. Dat blijkt uit een rapport dat ngo Traffic uitvoerde in grote steden in Kameroen, Congo-Brazzaville, DRC, Gabon en de Centraal-Afrikaanse Republiek. WWF pakt nu uit met het rapport.

Wat alle landen uit het onderzoek gemeen hebben is de beschuldiging aan het adres van Chinese burgers uit georganiseerde criminele netwerken als hoofdpersonen in de ivoorhandel WWF

De vijf staten zijn de belanrgijkste draaischrijven voor de handel in ivoor in de regio. De cijfers dateren van 2007, 2009 en 2014 en 2015. Onderzoekers van Traffic deden zich voor als kopers op bekende en pas ontdekte markten. Ze spraken er spraken met iedereen die ze tegenkwamen gelieerd aan ivoorhandel. Hun belangrijkste vaststelling is dat pogingen om illegale handel in ivoor te stoppen, ondermijnd worden door zwakke overheden, corruptie en wijzigende dynamiek op de markten.



Uit het rapport blijkt dat de autoriteiten een dubbelzinnige interpretatie hanteren van de wet die de handel verbiedt. Op veel plaatsen is daarnaast sprake van corruptie, vaak door hooggeplaatste ambtenaren. Zo zijn er bijvoorbeeld getuigenissen dat de FARDC, het Congolese leger, een van de grote verantwoordelijken zou zijn voor olifantenstroperij in het Nationaal Park Virunga.



Ondergronds

Opeenvolgende studies tonen ook aan dat de illegale markten, die vanouds open en bloot plaatsvonden, stelselmatig verdwijnen of ondergronds gaan. De handelsstromen verschuiven naar buiten de grenzen van het continent. "Wat alle landen uit het onderzoek gemeen hebben is de beschuldiging aan het adres van Chinese burgers uit georganiseerde criminele netwerken als hoofdpersonen in de ivoorhandel", luidt het.



Volgens de onderzoekers waren in 2014 en 2015 80 pct van de kopers etnische Aziaten, vooral Chinezen. In eerdere studies uit 2007 en 2009, waren ook andere nationaliteiten vertegenwoordigd, zoals Fransen, Japanners, Portugezen, Russen, Spanjaarden en kopers uit de VS.



Een ander probleem is het gebrek aan transparante mechanismen om de voorraad aan inbeslaggenomen ivoor te beheren.



"Er zijn gecoördineerde inspanningen nodig om de grote achteruitgang onder olifantenpopulaties in heel Centraal Afrika te stoppen: dit is niet langer gewoon een probleem van wilde dieren, maar een ecologische ramp die aangedreven wordt door strak georganiseerde criminele organisaties", zegt Koen Stuyck, woordvoerder van WWF in België.



"Het is duidelijk dat Afrikaanse landen belangrijke uitdagingen hebben in het controleren van olifanten stroperij en ivoorhandel. Ze moeten dringend hun inspanningen opdrijven om beloftes waar te maken die ze op internationale fora gemaakt hebben in de laatste 10 jaar", besluit Paulinus Ngeh, directeur van het Centraal Afrikaanse hoofdkantoor van Traffic.