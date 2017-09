Buiten spelen! Pasgeboren leeuwtjes genieten voor het eerst van buitenlucht

Bewerkt door: HA

7/09/17 - 15u18 Bron: Beekse Bergen

video De pasgeboren drieling leeuwenwelpjes heeft vandaag voor het eerst hun ruime buitenverblijf in Safaripark Beekse Bergen (Tilburg) ontdekt. Het duurde even voordat de vrouwtjes allemaal met hun moeder mee naar buiten durfen, maar eenmaal buiten werd er enthousiast gerend en gespeeld samen.

"Rhaya, Nala en Sarabi zijn gegroeid als kool en het gaat heel erg goed met ze. De zoogtijd van de welpjes duurt ongeveer acht maanden, maar ze zijn inmiddels al begonnen met vlees eten", zegt verzorgster Milou.



De jongen werden eind juni geboren. Omdat ze de eerste periode heel kwetsbaar zijn, verbleven ze afgelopen tijd samen met hun moeder in de kraamkamer achter de schermen. Vandaag mochten ze voor het eerst naar buiten. De komende weken worden ze langzaam in de groep geïntroduceerd.



Vrouwtjes blijven meestal hun hele leven bij hun moeder, waardoor leeuwengroepen vaak uit families bestaan. Hiermee is de leeuw de enige katachtige die in groepsverband leeft.