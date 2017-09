Man trapt hond dood op straat: baasjes van schrik in het ziekenhuis

Bewerkt door: mvdb

Een vader en zoon zijn in Duitsland opgenomen in een ziekenhuis nadat zij flauwvielen nadat hun hond was doodgetrapt door een voorbijganger. Die schopte het dier omdat hij door de hond op leeftijd, een kruising tussen een teckel en een terriër, zou zijn gebeten.

Het incident vond gisteravond plaats in het Duitse Hohen Neuendorf in de deelstaat Brandenburg. De 54-jarige vader en 16-jarige zoon lieten de hond op straat uit toen van de andere kant een 33-jarige man aankwam. De viervoeter zou in het voorbijgaan zijn tanden in de man hebben gezet. Met enkele trappen maakte hij daarop een einde aan het leven van het dier dat al verzwakt was door ouderdom en ziekte.



De vader en zoon werden naar een ziekenhuis gebracht waar ze geestelijke hulp kregen. Tegen de dader is inmiddels een aanklacht ingediend en de politie is een onderzoek gestart.