OPINIE. "Onlogische regel houdt bizarre hondenhandel in stand"

Sabine Vermeulen

5/09/17 - 10u08

N-VA-parlementslid Sabine Vermeulen. © rv.

OPINIE In dit opiniestuk kaart N-VA-parlementslid Sabine Vermeulen de problematiek rond hondenkwekerijen aan. Volgens de Vlaamse regelgeving worden voor een milieuvergunning honden pas meegeteld vanaf de leeftijd van 6 maanden. Voor een kwekerij met een vergunning voor 150 honden gaat het in werkelijkheid dus om een veelvoud (jongere) dieren.

Nog meer honden in Kasterlee Kasterlee, in het hartje van de Kempen, blijkt een vruchtbare bodem voor de hondenkweek te zijn. Dat hondenkwekers daar vroeger een verleden kenden in de veehandel is misschien toch geen mythe. Er wordt daar goed 'geboerd'. Momenteel wil een hondenkwekerij haar activiteiten daar opmerkelijk uitbreiden.



Het bedrijf startte op 7 augustus de procedure voor de milieuvergunning. Daarin is sprake van een uitbreiding met 154 honden, waardoor het totaal aantal honden in het bedrijf 250 zou bedragen. Dat blijft allemaal wel binnen de perken, denkt u? U vergist zich! Want dergelijke uitbreiding gaat niet om 154 extra stuks. Het gaat om een veelvoud, een honderdvoud!

Sabine Vermeulen (N-VA) © rv. Ik verklaar me nader. Volgens de Vlaamse regelgeving worden honden pas meegeteld vanaf de leeftijd van 6 maanden voor een milieuvergunning. Onder die leeftijd bestaat een hond niet voor de milieuwetgeving en gelden er dus geen milieuvoorwaarden. Met andere woorden: een uitbreiding van 154 honden is een aanvraag voor 154 volwassen kweekdieren, vooral teefjes die verkoopbare puppy's kunnen voortbrengen.



Als men wil weten hoeveel dieren er echt verblijven, moet men bij die kweekdieren ook alle puppy's optellen zodat je gemakkelijk aan 500 of 600 honden komt. Een aanvraag voor 154 extra dieren is dus al meteen ook een aanvraag voor honderden puppy's.

Onlogische milieu-impact Logisch is dat niet. Beeld je eens een hondenkwekerij in met meer dan 50 moederdieren en allen met 5 puppy's - dat betekent dan 250 puppy's in totaal. Maar we beoordelen die situatie enkel op basis van de moederdieren, alsof enkel volwassen honden voor overlast kunnen zorgen - want daarover hebben we het hier -, en de pups in dezelfde inrichting helemaal geen geluidshinder of geurhinder veroorzaken.



Geen plasje, poepje, snik of kik geven die puppy's volgens de wet. Als het over minuscule chihuahua puppy's gaat, zou je dit met wat goodwill begrijpen. Maar de pups van een Mechelaar, Duitse Dog of Leonberger zijn algauw op enkele weken tijd van een ander kaliber. Hun kikje wordt algauw schreiend gekef en oefenend geblaf.



Wanneer een hondenkwekerij een milieuvergunning van de gemeente krijgt, betekent dat nog niet dat ze van start kan gaan. Naast een milieuvergunning is ook een erkenning vereist, die uitgereikt wordt door de dienst Dierenwelzijn. De concrete casus van de failliete kwekerij in Kasterlee, met bijhorende ontruiming, heeft ertoe geleid dat de voorwaarden tot het verkrijgen van een erkenning onder de loep genomen worden door de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Deze raad moet zeker lessen kunnen trekken uit wat voorviel in Kasterlee.